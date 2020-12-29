Психиатр рассказала, как вести себя при встрече с эксгибиционистом

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Безразличие является главным оружием против эксгибициониста. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-психиатр Елизавета Жесткова.

29 декабря столичная полиция задержала эксгибициониста. Известно, что перед встречей с правоохранителями мужчина зашел в магазин на улице Красная Пресня.

— Статистика говорит, что эксгибиционисты обычно не опасны в плане физического насилия, — заметила Жесткова. — Они, как правило, демонстрируют обнаженные органы и убегают. Это неприятно, но не более того. За демонстрацией ничего не стоит. Хуже, когда человек с подобным отклонением выбирает в качестве объектов несовершеннолетних.

По словам врача, чаще всего такое поведение свидетельствует об изолированном расстройстве сексуального спектра. Эксгибиционисты, как правило, не подходят близко и тем более не пытаются прикоснуться к вынужденному зрителю, сказала психиатр. Такие люди зачастую обращают внимание на молодых девушек или детей, причем в безлюдных местах, «так как боятся, что их побьют».

— То, что гражданин с такими девиациями станет маньяком, будет насиловать и убивать, крайне маловероятно. Но теоретически мы не можем гарантировать, что подобное не случится, — предупредила Жесткова.

Она посоветовала при встрече с подобным больным по возможности не проявлять эмоции, так как «именно реакции эксгибиционист и ждет». По словам психиатра, эксгибициониста возбудят испуг, гнев, сильное удивление и даже смех. Столкнувшись с безразличием, он теряет к человеку интерес и уходит, подчеркнула Жесткова.

— Небольшой процент тех, кто демонстрирует свои половые органы посторонним, может страдать определенной формой шизофрении и иметь сексуальное расстройство. Такой больной более импульсивен, мало предсказуем. Он может захотеть большего, чем просто показать, и представлять опасность, — сказала врач.

Жесткова посоветовала тем, кто столкнулся с больным, увеличивать дистанцию и уходить в места скопления людей. Кроме того, врач призвала сообщать о подобных гражданах в полицию. Эксгибициониста либо отправят на лечение, либо при совершении серьезных правонарушений привлекут к ответственности и изолируют.

Читайте также: Полиция задержала эксгибициониста в центре Москвы