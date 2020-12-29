Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Психиатр рассказала, как вести себя при встрече с эксгибиционистом
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Психиатр рассказала, как вести себя при встрече с эксгибиционистом

Олег Сыров

Общество

Безразличие является главным оружием против эксгибициониста. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-психиатр Елизавета Жесткова.

29 декабря столичная полиция задержала эксгибициониста. Известно, что перед встречей с правоохранителями мужчина зашел в магазин на улице Красная Пресня.

— Статистика говорит, что эксгибиционисты обычно не опасны в плане физического насилия, — заметила Жесткова. — Они, как правило, демонстрируют обнаженные органы и убегают. Это неприятно, но не более того. За демонстрацией ничего не стоит. Хуже, когда человек с подобным отклонением выбирает в качестве объектов несовершеннолетних.

По словам врача, чаще всего такое поведение свидетельствует об изолированном расстройстве сексуального спектра. Эксгибиционисты, как правило, не подходят близко и тем более не пытаются прикоснуться к вынужденному зрителю, сказала психиатр. Такие люди зачастую обращают внимание на молодых девушек или детей, причем в безлюдных местах, «так как боятся, что их побьют».

— То, что гражданин с такими девиациями станет маньяком, будет насиловать и убивать, крайне маловероятно. Но теоретически мы не можем гарантировать, что подобное не случится, — предупредила Жесткова.

Она посоветовала при встрече с подобным больным по возможности не проявлять эмоции, так как «именно реакции эксгибиционист и ждет». По словам психиатра, эксгибициониста возбудят испуг, гнев, сильное удивление и даже смех. Столкнувшись с безразличием, он теряет к человеку интерес и уходит, подчеркнула Жесткова.

— Небольшой процент тех, кто демонстрирует свои половые органы посторонним, может страдать определенной формой шизофрении и иметь сексуальное расстройство. Такой больной более импульсивен, мало предсказуем. Он может захотеть большего, чем просто показать, и представлять опасность, — сказала врач.

Жесткова посоветовала тем, кто столкнулся с больным, увеличивать дистанцию и уходить в места скопления людей. Кроме того, врач призвала сообщать о подобных гражданах в полицию. Эксгибициониста либо отправят на лечение, либо при совершении серьезных правонарушений привлекут к ответственности и изолируют.

Читайте также: Полиция задержала эксгибициониста в центре Москвы

административные правонарушенияпсихиатрияполиция
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Введены дома для дольщиков

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Любовь без всякой иронии

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отомстил так отомстил: измена, суицид и двойное убийство детей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Обледенение сердец: почему погибла «Онега»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Все мнения
О проекте