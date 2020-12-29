Около станции МЦК Ботанический сад обрушилась конструкция

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Рядом со станцией МЦК Ботанический сад обрушилась конструкция. Один из выходов закрыт. Об этом сообщил во вторник, 29 декабря, московский департамент транспорта в своем Telegram-канале.

— Рядом с выходом № 1 (улица Серебрякова) со станции МЦК Ботанический сад обрушилась конструкция на территории городского строительного объекта. В настоящее время выход закрыт. Проход пассажиров осуществляется через выход № 2 (улица Леонова), — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники МЧС и строительная бригада.

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