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Около станции МЦК Ботанический сад обрушилась конструкция
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Около станции МЦК Ботанический сад обрушилась конструкция

Никита Абрамов

Происшествия

Рядом со станцией МЦК Ботанический сад обрушилась конструкция. Один из выходов закрыт. Об этом сообщил во вторник, 29 декабря, московский департамент транспорта в своем Telegram-канале.

— Рядом с выходом № 1 (улица Серебрякова) со станции МЦК Ботанический сад обрушилась конструкция на территории городского строительного объекта. В настоящее время выход закрыт. Проход пассажиров осуществляется через выход № 2 (улица Леонова), — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники МЧС и строительная бригада.

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