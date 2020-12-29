Пожарные ликвидировали открытое горение в ресторане в Люберцах

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Пожарные ликвидировали открытое возгорание в ресторане «Дюшес», который находится в Люберцах. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

— В 20:10 по московскому времени объявлена ликвидация открытого горения. Пострадавших нет, — цитирует пресс-службу ТАСС.

Сообщается, что рядом со зданием, где произошел пожар, находится жилой пятиэтажный дом. Из ресторана эвакуировали 12 человек, еще 27 человек эвакуировали из жилого дома в связи с угрозой возгорания.

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