Пожар в ресторане в Люберцах может распространиться на кровлю жилого дома

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

люберцы кирова 26 Карта всех событий

Пожар в ресторане в подмосковных Люберцах может перейти на кровлю жилого дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что из дома уже эвакуировали 27 человек.

Так, в 16:11 поступило сообщение о сильном задымлении в чердачном помещении чайханы, которая располагается по адресу Люберцы, улица Кирова, дом 26.

Персонал эвакуировали до прибытия спасателей. По предварительной информации, площадь пожара составила 700 квадратных метров. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.

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