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Сергей Собянин освободил от должности замглавы департамента инвестиционной и промышленной политики
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сергей Собянин освободил от должности замглавы департамента инвестиционной и промышленной политики

Татьяна Плотникова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, освобождающее от занимаемой должности заместителя руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Евгению Строганову.

В соответствии с документом, Евгения Строганова освобождается от исполнения обязанностей заместителя руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы — руководителя контрактной службы и увольняется с государственной гражданской службы Москвы 24 декабря текущего года по собственной инициативе.

Евгения Строганова была назначена на должность заместителя главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы в октябре 2018 года. Служебный контракт с ней был заключен на пять лет.

Распоряжение об освобождении Строгановой от занимаемой должности опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

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