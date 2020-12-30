Россияне выбрали главные мемы 2020 года

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Пользователи социальной сети «ВКонтакте» выбрали главные мемы 2020 года. Рейтинг опубликован в мини-приложении «Битва мемов».

Как указывают в пресс-службе соцсети, участники голосования чаще отдавали предпочтение нестандартным постироничным мемам, нежели понятным смешным картинкам.

Первое место в рейтинге досталось мему «Загадка от Жака Фреско». Он представляет собой фотографию американского инженера с бессмысленным вопросом, поисками ответа на который Фреско якобы занимался.

Всего на один процент отстал мем «Андрей Гайдулян и дэб». Актер, известный по главной мужской роли в сериалах «Универ» и «СашаТаня», стал героем компиляций: интернет-пользователи размещают снимок Гайдуляна на фоне различных видов российских городов.

Замыкает тройку лидеров «Польская корова», гифка с изображением черно-белого животного, танцующего под польскую песню исполнителя Cypis Solo, сообщается в аккаунте «Битва мемов» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что россияне назвали главные слова 2020 года. По данным ВЦИОМ, слово «коронавирус» выбрал 61 процент респондентов. На втором месте оказались «поправки к Конституции» — за них проголосовали 29 процентов участников.

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