Москвичам рассказали, как медицинские организации будут работать в праздники

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Медицинские организации Москвы временно изменят график работы из-за празднования Нового года и Рождества. Так, взрослые поликлиники в период с 31 декабря по 8 января и 10 января будут принимать посетителей с 09:00 до 16:00.

Кроме того, 9 января на прием горожане смогут попасть до 18:00. В этот же период специалиста на дом можно вызвать с 08:00 до 20:00, прием вызовов — до 19:30.

В период с 2 по 10 января кабинеты ПЦР-диагностики коронавируса будут открыты с 09:00 до 16:00, а 1 января будет выходным. Такое же время работы будет и у кабинетов ИФА-диагностики, передает официальный сайт мэра Москвы.

Сделать прививку от COVID-19 в период с 2 по 10 января можно будет в часы работы медицинской организации. В последний день старого года, 31 декабря и в первый день нового, 1 января, центры работать не будут. Круглосуточно на праздниках будут работать амбулаторные КТ-центры и центр телемедицины.

Также будут работать пункты сдачи плазмы с антителами к коронавирусной инфекции.

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