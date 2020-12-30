Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвичам рассказали, как медицинские организации будут работать в праздники
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москвичам рассказали, как медицинские организации будут работать в праздники

Юлия Ямпольская

Город

Медицинские организации Москвы временно изменят график работы из-за празднования Нового года и Рождества. Так, взрослые поликлиники в период с 31 декабря по 8 января и 10 января будут принимать посетителей с 09:00 до 16:00.

Кроме того, 9 января на прием горожане смогут попасть до 18:00. В этот же период специалиста на дом можно вызвать с 08:00 до 20:00, прием вызовов — до 19:30.

В период с 2 по 10 января кабинеты ПЦР-диагностики коронавируса будут открыты с 09:00 до 16:00, а 1 января будет выходным. Такое же время работы будет и у кабинетов ИФА-диагностики, передает официальный сайт мэра Москвы.

Сделать прививку от COVID-19 в период с 2 по 10 января можно будет в часы работы медицинской организации. В последний день старого года, 31 декабря и в первый день нового, 1 января, центры работать не будут. Круглосуточно на праздниках будут работать амбулаторные КТ-центры и центр телемедицины.

Также будут работать пункты сдачи плазмы с антителами к коронавирусной инфекции.

Читайте также: Москвичам рассказали, как изменятся автобусные маршруты в новогодние праздники

больницаграфик работМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Введены дома для дольщиков

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Любовь без всякой иронии

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отомстил так отомстил: измена, суицид и двойное убийство детей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Обледенение сердец: почему погибла «Онега»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Все мнения
О проекте