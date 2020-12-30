Московским предпринимателям одобрили более трех тысяч заявок на субсидии и гранты

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В столице одобрены субсидии и гранты для представителей малого и среднего предпринимательства на общую сумму почти три миллиарда рублей. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, система поддержки малого и среднего предпринимательства постоянно совершенствовалась на протяжении всего 2020 года. В результате число субсидий и грантов выросло с семи до 14. Также были расширены возможности для их получения. Кроме того, введена программа льготного кредитования.

Самой востребованной мерой поддержки у столичного бизнеса стала субсидия для франчайзи. На втором месте оказалась компенсация части затрат на участие в выставках. Рестораны и кафе, работающие в сфере общественного питания, могли возместить часть средств, потраченных на продвижение продукции с помощью сервисов доставки еды. Такую форму поддержки получат 536 заведений. На эти цели направят почти 180 миллионов рублей.

Всего правительство Москвы приняло пять пакетов антикризисных мер поддержки столичного бизнеса на общую сумму около 90 миллиардов рублей.

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