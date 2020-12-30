ВДНХ подготовила праздничную онлайн-программу для жителей столицы

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Для москвичей, которые хотят весело и с пользой провести новогодние праздники, ВДНХ подготовила специальную онлайн-программу. В период с 30 декабря по 10 января горожан ждут мастер-классы, спектакли, лекция-концерт и другие мероприятия.

Так, откроет программу поэтический спектакль театральной труппы Dead Poets Band, который можно будет посмотреть 30 декабря в прямом эфире из центра славянской письменности «Слово». Начнется он в 18:00.

А 3 января в 15:00 центр приглашает жителей столицы принять участие в мастер-классе по искусству каллиграфии. На занятии горожане научатся красиво писать и смогут создать шрифтовую композицию с изображением пингвина. Присоединиться к мастер-классу можно будет на странице выставки в соцсети «ВКонтакте».

Весело провести время дома детям в возрасте от 4 до 14 лет помогут мероприятия онлайн-проекта, запустившего инновационно-образовательный комплекс «Техноград». В период с 2 по 10 января ребята смогут посетить творческие мастер-классы, онлайн-игротеку, занятия на развитие воображения и другие мероприятия. Так, 3 января в 17:30 пройдет веселая игра «Крокодил». Трансляции всех занятий будут проходить на платформе Zoom, передает официальный сайт мэра Москвы.

А 7 января в 12:00 взрослые и дети старше шести лет смогут побывать на онлайн-спектакле по мотивам произведения Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Увидеть трансляцию можно будет на странице выставки в соцсети «Фейсбук».

Кроме того, в этот же день в 15:00 поклонники литературы смогут не выходя из дома посетить онлайн-встречу читательского клуба на ВДНХ, модератором которого выступит кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Егор Сартаков. Для того, чтобы иметь возможность участвовать в дискуссии и задавать вопросы, необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке.

Также прямая трансляция онлайн-встречи пройдет в группе ВДНХ в соцсети «ВКонтакте», где ее можно будет смотреть без предварительной регистрации.

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