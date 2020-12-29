Новогодний онлайн-квест для детей запустит Музей Победы

Фото: Анна Быкова

На сайте Музея Победы 30 декабря запустится бесплатный онлайн-квест «Елка Победы. Артефакт времени». Об этом сообщила пресс-служба музея.

Участникам предлагается помочь Деду Морозу и Снегурочке в доставке фронтового письма, затерянного во времени.

— Каждый день до 10 января ребят будут ждать новое онлайн-приключение и новые задания. Детям предстоит познакомиться со множеством персонажей из далекого военного прошлого нашей страны, чтобы помочь доставить фронтовой треугольник с новогодним поздравлением, — говорится в сообщении.

Самые находчивые участники получат тематические подарки.

Читайте также: ВДНХ подготовила бесплатные зимние экскурсии для москвичей