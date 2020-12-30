Заявочная кампания проекта «Наше дерево» в Москве продлится до 15 января

/ Фото: комплекс городского хозяйства города Москвы

Молодые родители смогут подать заявку на участие в проекте «Наше дерево» весной 2021 года до 15 января. Сделать это можно на портале mos.ru.

Как отметил глава столичного департамента природпользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, программа понравилась горожанам.

— Поэтому принято решение со следующего года высаживать деревья дважды в год — весной и осенью. Период весенней кампании стартовал 1 июля, — уточнил руководитель ведомства.

В связи с изменением даты подачи заявки меняется начало осенней кампании — подать заявку на посадку дерева осенью 2021 года можно будет не с 1 января, а с 16 января.

Заместитель главы столичного департамента информационных технологий Дмитрий Иванов рассказал, что интерес к программе у жителей Москвы динамично растет.

— Если в 2019 году было забронировано и высажено более 2300 деревьев, то в 2020 году — пять тысяч. Уже сейчас на 2021 год молодые родители забронировали около 4500 саженцев, и это только для высадки деревьев весной, — цитирует Иванова официальный сайт мэра Москвы.

Проект «Наше дерево» был разработан Департаментом информационных технологий и Департаментом природопользования и охраны окружающей среды. Подать заявку на участие может один из родителей, который имеет постоянную регистрацию в столице в течение трех лет с даты рождения ребенка.

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