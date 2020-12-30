Предприниматели смогут арендовать у Москвы 12 нежилых помещений

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Столица выставила на электронный аукцион по льготной аренде 12 нежилых помещений, площадь которых составляет от 15,2 до 235,1 квадратного метра. Участвовать в торгах могут только представители малого или среднего бизнеса.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что предприниматели арендуют помещения на таких условиях в среднем в полтора раза дешевле предложений, которые выставлены на городских торгах.

— В рамках программы представители малого и среднего бизнеса могут арендовать недвижимость на срок до 10 лет по цене от одной тысячи рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений и от 4750 рублей за объекты на первых этажах и выше. Льготная аренда для малого и среднего бизнеса пользуется большим спросом у предпринимателей, — цитирует Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что в 2020 году на льготных условиях реализовали 525 объектов.

Больше всего помещений по сниженной ставке сдается на востоке Москвы —три объекта выставлены на юго-западе города, два — на юге, по одному — на севере, северо-востоке и в Зеленограде.

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