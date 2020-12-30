Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Предприниматели смогут арендовать у Москвы 12 нежилых помещений
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Предприниматели смогут арендовать у Москвы 12 нежилых помещений

Юлия Ямпольская

Город

Столица выставила на электронный аукцион по льготной аренде 12 нежилых помещений, площадь которых составляет от 15,2 до 235,1 квадратного метра. Участвовать в торгах могут только представители малого или среднего бизнеса.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что предприниматели арендуют помещения на таких условиях в среднем в полтора раза дешевле предложений, которые выставлены на городских торгах.

— В рамках программы представители малого и среднего бизнеса могут арендовать недвижимость на срок до 10 лет по цене от одной тысячи рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений и от 4750 рублей за объекты на первых этажах и выше. Льготная аренда для малого и среднего бизнеса пользуется большим спросом у предпринимателей, — цитирует Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что в 2020 году на льготных условиях реализовали 525 объектов.

Больше всего помещений по сниженной ставке сдается на востоке Москвы —три объекта выставлены на юго-западе города, два — на юге, по одному — на севере, северо-востоке и в Зеленограде.

Читайте также: Программу льготной аренды для малого бизнеса в Москве продлили на 2021 год

арендапредпринимателиМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Введены дома для дольщиков

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Любовь без всякой иронии

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отомстил так отомстил: измена, суицид и двойное убийство детей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Обледенение сердец: почему погибла «Онега»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Все мнения
О проекте