Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Рогозин: Роскосмос ждет на пусках ракет с космодромов «море туристов»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Рогозин: Роскосмос ждет на пусках ракет с космодромов «море туристов»

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Большое количество туристов ожидается во время стартов ракет с космодромов Байконур или Восточный в будущем. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в среду, 30 декабря.

— Туристов до пандемии на Восточном и Байконуре море было и будет, — написал он на своей странице в Facebook, отвечая на вопрос одного из пользователей, как обстоят дела с посещениями на этих космодромах.

В сентябре прошлого года представитель космодрома Байконур рассказал, что на запуск ракеты «Союз-ФГ» ожидалось рекордное число туристов — около одной тысячи, передает ТАСС.

На данный момент присутствие людей во время запуска ракет на космодромах не приветствуется из-за пандемии коронавируса.

Читайте также: В NASA ответили на слова Рогозина о санкциях США против российских компаний

туристыРоскосмосДмитрий Рогозин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Введены дома для дольщиков

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Любовь без всякой иронии

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отомстил так отомстил: измена, суицид и двойное убийство детей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Обледенение сердец: почему погибла «Онега»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Все мнения
О проекте