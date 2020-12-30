Рогозин: Роскосмос ждет на пусках ракет с космодромов «море туристов»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Большое количество туристов ожидается во время стартов ракет с космодромов Байконур или Восточный в будущем. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в среду, 30 декабря.

— Туристов до пандемии на Восточном и Байконуре море было и будет, — написал он на своей странице в Facebook, отвечая на вопрос одного из пользователей, как обстоят дела с посещениями на этих космодромах.

В сентябре прошлого года представитель космодрома Байконур рассказал, что на запуск ракеты «Союз-ФГ» ожидалось рекордное число туристов — около одной тысячи, передает ТАСС.

На данный момент присутствие людей во время запуска ракет на космодромах не приветствуется из-за пандемии коронавируса.

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