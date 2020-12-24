В NASA ответили на слова Рогозина о санкциях США против российских компаний

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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило, что поддерживает и сотрудничество с Россией, и американский экспортный контроль. Такое заявление поступило от пресс-службы NASA в ответ на просьбу прокомментировать слова гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина о санкциях США.

— NASA поддерживает все американские усилия, призванные гарантировать, что технологии США не перенаправляются для несанкционированного применения в военных целях, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в пресс-службе пояснили, что NASA продолжает поддерживать и космическое сотрудничество, в особенности ту деятельность, которая связана с работой МКС в сотрудничестве с Россией, Канадой, Европой и Японией, передает ТАСС.

В понедельник, 21 декабря Минторг США обнародовал черный список, в который вошли 45 российских компаний, в том числе два предприятия Роскосмоса: ракетно-космический центр «Прогресс» и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш.

После этого Дмитрий Рогозин направил руководителю NASA Джиму Брайденстайну письмо по поводу американских санкций в отношении предприятий российской госкорпорации. Он просил подтвердить или опровергнуть информацию о новых санкциях. Также глава Роскосмоса назвал ограничительные меры «незаконными и глупыми».

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