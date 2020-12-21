Минторг Соединенных Штатов ввел ограничения против 45 российских компаний

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Министерство торговли Соединенных Штатов опубликовало список из 103 компаний из РФ и КНР, которые связаны с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте ведомства.

В список попали 45 российских предприятий и 58 компаний из Китая. Включение в список значит, что данные организации не смогут покупать ряд товаров и технологий у США.

В частности, в список вошли Ростех, «Оборонпром», авиастроительная корпорация МиГ, «Гражданские самолеты Сухого», а также Министерство обороны и Служба внешней разведки РФ.

В документе уточняется, что это только первый транш предприятий из списка компаний, «конечным потребителем продукции которых являются военные».

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