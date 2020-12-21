СМИ: Команда Байдена может ввести санкции в отношении России из-за кибератак

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Команда избранного президента США Джозефа Байдена может ввести новые санкции в отношении России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Причиной новых ограничений стали хакерские атаки на американские госведомства, в которых ряд американских СМИ и официальных лиц обвиняют Москву. В качестве санкций обсуждаются экономические меры и кибервзломы.

По данным агентства, главной целью санкций будет создание эффективного механизма сдерживания и снижения вероятности кибершпионажа в будущем.

Ранее сообщалось о масштабной хакерской атаке на учреждения Соединенных Штатов Америки. Сенатор США Марк Уорнер заявил, что Россия якобы в ответе за это.

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