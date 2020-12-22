Дмитрий Рогозин обратился к НАСА из-за санкций против Роскосмоса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин направил руководителю НАСА Джиму Брайденстайну письмо по поводу американских санкций в отношении предприятий российской госкорпорации.

По данным РИА Новости, документ датирован 1 декабря. За несколько дней до этого в СМИ появилась информация, что Вашингтон подготовил новый список связанных с оборонкой организаций, в отношении которых введут ограничения. В частности, в черновом варианте перечня были указаны 28 российских компаний авиационной, ракетно-космической и атомной отраслей, приборо- и двигателестроения, а также научные центры, включая два предприятия Роскосмоса.

Рогозин в свою очередь написал Брайденстайну, желая узнать у него, действительно ли американские власти готовят новый пакет рестрикций.

— Прошу вас подтвердить данную информацию и в случае ее достоверности сообщить о планируемых действиях, которые НАСА будет предпринимать в целях предотвращения срывов сроков в работе МКС, — приводит агентство слова Рогозина, изложенные в письме.

При этом 21 декабря Минторг США обнародовал черный список, о котором говорила пресса. В него действительно вошли два предприятия Роскосмоса — Ракетно-космический центр «Прогресс» и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш.

Рогозин назвал эти ограничительные меры незаконными и глупыми.

— Они глупы, поскольку к «конечным военным пользователям» произвольно отнесены компании, которые таковыми не являлись и не являются, — отметил он.

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