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Антонов назвал деструктивными новые санкции США против РФ
Фото: Скриншот видео YouTube-канала «RT на русском»

Антонов назвал деструктивными новые санкции США против РФ

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Очередные санкции США, под которые в том числе попали десятки российских компаний, противоречат интересам американского бизнеса. Так посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал новый пакет ограничений.

По мнению дипломата, рестрикции деструктивны и, по своей сути, являются проявлением антироссийского запала американских властей.

— В антироссийском запале в Вашингтоне решили не считаться и с интересами собственного бизнеса. Лишают его возможности нормального сотрудничества с российскими партнерами в весьма перспективных сферах, — указано в заявлении Антонова, размещенном на странице дипведомства в Facebook.

Посол уточнил, что под «перспективными сферами» он имеет ввиду гражданскую авиацию, точное машино- и приборостроение, металлургию.

В заключение Антонов спрогнозировал обострение кризиса российско-американских отношений, выйти из которого можно будет только при готовности Штатов работать на принципах равноправия и взаимоуважения.

— Пока такого стремления мы не видим, — констатировал дипломат.

В понедельник, 21 декабря, Министерство торговли Соединенных Штатов опубликовало список из 58 китайских и 45 российских компаний, которые связаны с вооруженными силами. К ним применят ограничения на экспорт.

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