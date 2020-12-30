Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Наркологи предупредили о влиянии «детского алкоголя» на судьбу ребенка
Фото: Depositphotos

Наркологи предупредили о влиянии «детского алкоголя» на судьбу ребенка

Ростислав Зубков

Здоровье

Потребление «детского алкоголя» может отразиться на психологии и физическом состоянии ребенка, предупреждают эксперты.

По мнению главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, в России в целом следует исключить такое понятие, как «детский алкоголь». Потребляя эти напитки, ребенок так или иначе приобщается к алкоголизации, и потом ему будет значительно труднее объяснить, что выпивать в принципе нехорошо, говорит врач.

— Мы не можем прогнозировать наверняка, как это скажется на судьбе данного конкретного ребенка... Не нужно смешивать взрослые привычки и традиции и детские. Не делайте из детей своих собутыльников, они вам за это отомстят своим заболеванием, — призвал эксперт.

Брюн уточнил, примерно каждый пятый ребенок в стране становится носителем генетического или врожденного фактора риска алкоголизации. Это чревато негативными последствиями.

При этом главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова обратила внимание на то, что от «детского» спиртного может пострадать не только ментальное состояние несовершеннолетнего, но и его физические данные. Так, детское шампанское рискует причинить вред фигуре и вызвать ожирение. Более того, наличие в напитке ароматизаторов и красителей может спровоцировать аллергическую реакцию, причем даже у взрослых. Об этом пишет РИА Новости.

Читайте также: Врачи дали советы по правильному питанию в новогоднюю ночь

алкогольсудьбадетское шампанское
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Введены дома для дольщиков

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Любовь без всякой иронии

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отомстил так отомстил: измена, суицид и двойное убийство детей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Обледенение сердец: почему погибла «Онега»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Все мнения
О проекте