Наркологи предупредили о влиянии «детского алкоголя» на судьбу ребенка

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Потребление «детского алкоголя» может отразиться на психологии и физическом состоянии ребенка, предупреждают эксперты.

По мнению главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, в России в целом следует исключить такое понятие, как «детский алкоголь». Потребляя эти напитки, ребенок так или иначе приобщается к алкоголизации, и потом ему будет значительно труднее объяснить, что выпивать в принципе нехорошо, говорит врач.

— Мы не можем прогнозировать наверняка, как это скажется на судьбе данного конкретного ребенка... Не нужно смешивать взрослые привычки и традиции и детские. Не делайте из детей своих собутыльников, они вам за это отомстят своим заболеванием, — призвал эксперт.

Брюн уточнил, примерно каждый пятый ребенок в стране становится носителем генетического или врожденного фактора риска алкоголизации. Это чревато негативными последствиями.

При этом главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова обратила внимание на то, что от «детского» спиртного может пострадать не только ментальное состояние несовершеннолетнего, но и его физические данные. Так, детское шампанское рискует причинить вред фигуре и вызвать ожирение. Более того, наличие в напитке ароматизаторов и красителей может спровоцировать аллергическую реакцию, причем даже у взрослых. Об этом пишет РИА Новости.

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