Врачи дали советы по правильному питанию в новогоднюю ночь

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Нутрициолог Алла Чеканова дала советы по правильному питанию в новогоднюю ночь, сообщает «МИР 24».

Эксперт рекомендует за новогодним столом соблюдать меру в еде и тщательно пережевывать пищу. Начать праздничный банкет стоит с овощей и мяса или птицы.

— Совет из аюрведы — для улучшения пищеварения сделайте смесь имбиря, лимона и соли за 20 минут перед едой. Из-за стола вы встанете без ощущения тяжести, — уточнила Чеканова.

Из алкогольных напитков лучше выбрать вино или шампанское, считает нутрициолог.

Источник: mir24.tv

Врач-диетолог Маргарита Королева рекомендует делать салаты для Нового года прямо перед подачей на стол.

— Овощные салаты нужно готовить непосредственно перед их употреблением и съедать не позднее чем через 15 минут. Потом в них начинаются окислительные процессы, которые могут вызвать в организме брожение. Не все компоненты салата будут легко восприниматься организмом, в результате вместо пользы мы получим проблемы пищеварительного характера, — отметила Королева.

Диетолог подчеркнула, что такие салаты отлично подходят в качестве гарнира к мясу, рыбе или птице, пишет Nation News.

Ранее диетолог Нурия Дианова дала советы родителям, как собрать сладкий подарок для ребенка, в беседе с NEWS.ru. Как считает эксперт, во многих сладостях содержатся консерванты. Поэтому диетолог рекомендует не покупать готовый подарок, а собрать самим.

— В нем могут быть различные виды пастилы, желательно без сахара. Также есть много хороших видов мармелада без добавок. Он не будет сильно яркого цвета, но такой мармелад все равно вкусный. Просто стоит искать тот, что в форме фигурок, так детей можно им заинтересовать, — считает Дианова.

Эксперт уточнила, что шоколад можно заменить батончиками из сухофруктов и орехов.

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