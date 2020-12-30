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Петр Бирюков предостерег москвичей от мошенников, которые могут прийти в праздники под видом коммунальщиков
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Петр Бирюков предостерег москвичей от мошенников, которые могут прийти в праздники под видом коммунальщиков

Василиса Чернявская 

Город

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков предостерег горожан от мошенников, которые могут под видом сотрудников коммунальных служб прийти в квартиры в праздничные дни.

— К сожалению, нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, — отметил заммэра.

По его словам, часто мошенники стремятся продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации. В связи с этим Петр Бирюков попросил жителей столицы быть внимательнее и не попадаться на такие уловки.

Кроме того, он обратил внимание на то, что городские службы в период с 31 декабря по 11 января не планируют проведение поквартирных обходов и проверок. Он также напомнил, что сотрудники коммунальных служб, если не возникла аварийная ситуация, никогда не приходят без предупреждения.

— Выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, время приезда согласовывается, — уточнил Петр Бирюков.

Он добавил, что информация о проверках заранее размещается на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит. Уточнить информацию о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб на официальном сайте правительства Москвы.

Читайте также: Петр Бирюков: Городские службы будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники

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