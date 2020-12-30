Более 500 столичных экспортеров представили свою продукцию за рубежом в 2020 году

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В 2020 году свыше 500 столичных предприятий участвовали в международных выставках в рамках программы «Сделано в Москве», которая позволила экспортерам бесплатно представить свою продукцию за рубежом под брендом Made in Moscow.

Как отметил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, компании приняли участие в 27 ведущих зарубежных выставках и фестивалях.

— В ходе деловых встреч предприниматели заключили более 30 экспортных контрактов, а также подписали свыше 60 соглашений о сотрудничестве с коллегами по бизнесу, — цитирует Фурсина официальный сайт мэра Москвы.

Из-за пандемии коронавируса по всему миру большую часть международных выставок и форумов в 2020 году перевели в дистанционный режим. Это помогло не только сохранить здоровье граждан, но и повысить эффективность таких мероприятий.

Кроме того, благодаря онлайн-формату организаторам мероприятий удалось увеличить допустимое число участников. Так многие компании получили шанс заявить о себе и найти заказчиков.

В 2020 году выставки организовывали в США, Германии, Франции, Великобритании, Испании, Португалии, Сербии, ОАЭ, Узбекистане, Казахстане, Вьетнаме, Сингапуре, Индонезии, Китае, Республике Корея, Монголии и Кении.

Также проекты бренда Made in Moscow можно было встретить на выставке Asia TV Forum & Market в Сингапуре, на экспозиции дизайна интерьеров Maison & Objet в Париже и выставке по лицензированию Licensing Expo China в Шанхае.

Напомним, «Сделано в Москве» является программой по организации коллективных стендов на российских и зарубежных выставках и фестивалях под общим брендом Made in Moscow. Правительство столицы финансирует до 100 процентов затрат на участие в мероприятиях, а Московский экспортный центр (МЭЦ) занимается созданием единой концепции коллективной экспозиции под брендом Made in Moscow, а также организацией деловых встреч в формате MatchMaking.

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