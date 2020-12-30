СМИ: США могут включить Кубу в список стран — спонсоров терроризма

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Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео может включить Кубу в список стран — спонсоров терроризма, в котором уже значатся Иран, Северная Корея и Сирия. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, с таким предложением выступили члены Госдепартамента. Помпео предстоит решить, утверждать ли обновленный список с включенной в него Кубой или нет. Источники издания не уверены, что он согласится на предложенный вариант.

The New York Times также уточняет, что включение Кубы в перечень стран — спонсоров терроризма может повлечь за собой введение санкций в отношении Гаваны. А это, в свою очередь, может усложнить работу избранного президента США Джо Байдена.

В Госдепартаменте и в Белом доме отказались комментировать эту информацию, пояснили в издании.

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