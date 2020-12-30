Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: США могут включить Кубу в список стран — спонсоров терроризма
Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

СМИ: США могут включить Кубу в список стран — спонсоров терроризма

Виктория Родимкина

В мире

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео может включить Кубу в список стран — спонсоров терроризма, в котором уже значатся Иран, Северная Корея и Сирия. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, с таким предложением выступили члены Госдепартамента. Помпео предстоит решить, утверждать ли обновленный список с включенной в него Кубой или нет. Источники издания не уверены, что он согласится на предложенный вариант.

The New York Times также уточняет, что включение Кубы в перечень стран — спонсоров терроризма может повлечь за собой введение санкций в отношении Гаваны. А это, в свою очередь, может усложнить работу избранного президента США Джо Байдена.

В Госдепартаменте и в Белом доме отказались комментировать эту информацию, пояснили в издании.

Читайте также: Главный инфекционист США предрек «постпраздничный всплеск» COVID-19

борьба с терроризмомСШАКуба
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему увлекаться гороскопами вредно

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Введены дома для дольщиков

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Любовь без всякой иронии

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отомстил так отомстил: измена, суицид и двойное убийство детей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Все мнения
О проекте