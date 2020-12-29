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Главный инфекционист США предрек «постпраздничный всплеск» COVID-19
Фото: flickr.com/NIAID

Главный инфекционист США предрек «постпраздничный всплеск» COVID-19

Татьяна Плотникова

Общество

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что после новогодних праздников в стране может произойти рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По мнению американского медика, худшие месяцы пандемии «еще впереди», причем специалисты не исключают «одну вспышку за другой».

Фаучи подчеркнул, что к таким последствия может привести стремление американцев путешествовать во время рождественских и новогодних праздников вопреки призывам избегать поездок.

— Мы действительно находимся в критической точке, — цитирует главного инфекциониста США WebMD.

Ранее стало известно, что избранный президент США Джозеф Байден намерен прибегнуть к закону о военном производстве, чтобы поставить в приоритет выпуск вакцин от коронавируса. Закон позволяет властям США обязать частные компании выпускать определенную продукцию в приоритетном порядке.

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