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Количество случаев COVID-19 в США увеличилось за сутки на 226 тысяч
Фото: twitter.com/XHNews

Количество случаев COVID-19 в США увеличилось за сутки на 226 тысяч

Евгения Звощик

В мире

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние 24 часа выросло более чем на 226 тысяч. Это следует из информации Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Уточняется, что за последние сутки в Штатах выявили 226 274 новых случаев заражения COVID-19.

Всего с начала пандемии в США зафиксировали более 18,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 331 тысячи заразившихся, передает РИА Новости.

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