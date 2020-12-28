Байден применит закон о военном производстве для борьбы с COVID-19

Фото: flickr.com / U.S. Embassy Jerusalem

Избранный президент США Джозеф Байден намерен прибегнуть к закону о военном производстве. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщила член совета Байдена по борьбе с коронавирусной инфекцией Селин Гаудер в эфире телеканала СNBC.

По ее словам, Байден применит этот закон, чтобы поставить в приоритет выпуск вакцин от коронавируса. Закон позволяет властям США обязать частные компании выпускать определенную продукцию в приоритетном порядке. Ранее этим законом воспользовался Дональд Трамп для производства аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и медицинских масок.

Ранее Байден сделал прививку от коронавируса. Он привился вакциной компании Pfizer. Также прививку сделала супруга Байдена Джилл.

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