Врач назвал COVID-19 самым большим ударом по психике людей со времен войны

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Пандемия коронавирусной инфекции стала самым большим ударом по психике людей со времен Второй мировойвойны. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщил президент британского Королевского колледжа психиатров Эдриан Джеймс.

Он отметил, что весной после первого локдауна к психологам и психотерапевтам в Великобритании стало поступать гораздо больше обращений. В этой связи он считает необходимым сделать психиатрические услуги более доступными для населения.

По прогнозу Центра психического здоровья, до десяти миллионов человек будут нуждаться в дополнительной поддержке психического здоровья из-за пандемии, сообщает газета The Guardian.

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