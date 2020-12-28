Врач назвал COVID-19 самым большим ударом по психике людей со времен войны
Пандемия коронавирусной инфекции стала самым большим ударом по психике людей со времен Второй мировойвойны. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщил президент британского Королевского колледжа психиатров Эдриан Джеймс.
Он отметил, что весной после первого локдауна к психологам и психотерапевтам в Великобритании стало поступать гораздо больше обращений. В этой связи он считает необходимым сделать психиатрические услуги более доступными для населения.
По прогнозу Центра психического здоровья, до десяти миллионов человек будут нуждаться в дополнительной поддержке психического здоровья из-за пандемии, сообщает газета The Guardian.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Врач рассказал, что поможет укрепить легкие после коронавируса