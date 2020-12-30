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«Анекдоты и по 50 грамм»: Игорь Крутой поедет отдыхать в Майами с Валерием Леонтьевым
Фото: youtube.com/Super

«Анекдоты и по 50 грамм»: Игорь Крутой поедет отдыхать в Майами с Валерием Леонтьевым

Ростислав Зубков

Звезды

Композитор Игорь Крутой отправится на Новый год в Майами, чтобы провести время в компании матери и близких друзей. Один из них — народный артист России Валерий Леонтьев.

С известным певцом Крутой встретился прямо в аэропорту, где они на камеру записали поздравление с наступающим.

— Лечу в Майами повидать и поздравить с Новым годом маму, поиграть с внучкой, пообщаться с детьми, семьей и роялем, — написал композитор в Instagram.

Он отметил, что летит вместе с Леонтьевым, «Аллой и тещенькой». Веселье, по словам Крутого, начнется уже в самолете. Там компания собирается травить анекдоты и «выпить по 50 грамм».

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