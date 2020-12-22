«Какой-то жалкий старичок»: фанаты не узнали Леонтьева вне сценического образа

Валерий Леонтьев пришел на презентацию книги / Фото: Instagram Валерия Леонтьева

На странице журналиста Михаила Зыгаря в социальной сети Instagram появилось фото певца Валерия Леонтьева вне сценического образа. Поклонники не сразу узнали в мужчине на кадре звезду шоу-бизнеса. Многие отметили, что он похож на «жалкого старичка».

Певец на снимке держит в руках новую книгу журналиста.

На сцену Леонтьев выходит всегда в довольно экстравагантных нарядах, которые отличаются обилием блесток, перьев и стразов. В жизни же, как оказалось, артист предпочитает не такую вызывающую одежду. Он запечатлелся в черной куртке и штанах цвета хаки.

Фото: instagram.com/zygaro/

Фанаты были удивлены внешнему виду Леонтьева.

«Какой-то жалкий старичок»; «Я бы даже сказала, что старушка. Ужас, до чего доводит злоупотребление пластикой, сам на себя не похож»; «Да… Не только у меня был тяжелый год», — недоуменно написали пользователи.

Валерий Леонтьев неоднократно заявлял, что всегда стремится хорошо выглядеть. В попытках замедлить старение артист часто прибегает к услугам пластического хирурга, а в последнее время он начал активно худеть.

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