«Неадекватного спровадили»: номер Леонтьева пришлось переснять из-за пьяного фаната

Фото: instagram.com/valera_leontiev

Концертный директор Валерия Леонтьева Борис Чигирев рассказал «Вечерней Москве», как певец среагировал на выходку пьяного зрителя, сорвавшего съемки исполнения песни «Казанова» для новогодней передачи.

— Валерий Яковлевич доработал номер, но потом мы этот номер пересняли. Естественно, он огорчился, но отнесся к ситуации философски: всякое бывает в жизни, — сообщил Чигирев.

Собеседник «ВМ» заметил, что ничего подобного ранее не происходило: как правило, на концертах четко работает охрана. По словам администратора, в данном случае внештатной ситуации никто не предусмотрел, все рассчитывали на порядочность присутствующих, но один «гость оказался странным».

Представитель Леонтьева добавил, что охрана не стала вызывать полицию, неадекватного гражданина просто «спровадили».

Ранее портал «Дни.ру» опубликовал видео, на котором возбужденный мужчина забирался на сцену, где выступал Леонтьев, попытался потанцевать и сделать шпагат.

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