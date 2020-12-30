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«Совершали намаз»: Казанова рассказала о последней встрече с Алалыкиной
Фото: youtube.com /Надежда Стрелец

«Совершали намаз»: Казанова рассказала о последней встрече с Алалыкиной

Ростислав Зубков

Звезды

Певица Сати Казанова заявила, что она могла быть последней, с кем общалась экс-участница «Фабрики» Мария Алалыкина.

Казанова отметила, что на последней встречей с бывшей коллегой они вместе ходили в мечеть и совершали намаз.

— Я причем практически не знала молитв, а она знала. Вот такой парадокс, — заявила артистка в шоу на YouTube-канале «Надежда Стрелец».

Алалыкина, по словам певицы, пошла по уникальному пути, хотя ее многие не поняли, когда она решилась на такой шаг.

Напомним, Мария Алалыкина покинула «Фабрику» в мае 2003 года, проведя в коллективе всего около полугода. Девушка приняла ислам и резко порвала связи, отказавшись от славы и денег.

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певица«Фабрика звезд»Сати Казанова
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