Москвичам рассказали о реставрации Северного речного вокзала

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

В 2020 году в столице отреставрировали Северный речной вокзал и Дом Наркомфина. Об этом в среду, 30 декабря, сообщил глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, несмотря на пандемию коронавируса, специалисты продолжили свою работу. За год в городе завершили реставрацию более 100 памятников культуры.

— В числе наиболее значимых реставраций — Северный речной вокзал, Дом Наркомфина, здание кинотеатра «Художественный». Всего за последние 10 лет в городе отреставрировали свыше 1500 памятников. Важно, что специалисты проводят как комплексную реставрацию, так и отдельные восстановительные работы, — рассказал Емельянов.

Он также добавил, что реставрацией года можно назвать восстановление уникального памятника — Северного речного вокзала. Эксперты не только отреставрировали здание, но и провели комплексное благоустройство территории.

Так, в ходе работ было отремонтировано 17 причалов. Северный речной вокзал может принимать или отправлять до четырех судов одновременно и до 24 судов в сутки. За сезон он будет пропускать свыше 1,5 миллиона пассажиров — столько же, сколько было в 1960-м.

После первоочередных работ реставраторы начали воссоздавать исторический облик и планировку вокзала с максимальным сохранением оригинальных элементов. Они сделали конструкции и перегородки, восстановили покрытие кровли с исторической раскладкой рисунка и гранитное покрытие галерей, отреставрировали и воссоздали осветительные приборы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Внутри вокзала специалисты привели в порядок потолок и стены, провели реставрацию декора. Также утраченный механизм знаменитых башенных часов заменили новым.

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