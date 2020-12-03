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Северный речной вокзал: как изменился один из главных символов столицы
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Северный речной вокзал: как изменился один из главных символов столицы

Руслан Давлетшин

Город
Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Одним из ярких событий 2020 года в Москве стало открытие обновленного здания Северного речного вокзала (СРВ). «Вечерняя Москва» узнала, как менялся один из символов столицы, какую роль он должен был выполнять изначально и какие перспективы ждут его в будущем.

«Сталинский ампир» и Дворец дожей в Венеции

Северный речной вокзал — уникальный памятник архитектуры, который был построен в 1937 году на Химкинском водохранилище по проекту архитекторов Алексея Рухлядева и Владимира Кринского. Здание в стиле «сталинский ампир» является одним из главных сооружений канала имени Москвы, открытого в том же году для судоходства.

Внешне сооружение напоминает двухпалубный корабль. Но известно, что архитектор Алексей Рухлядев вдохновлялся образом Дворца дожей в Венеции. Вместе со шпилем, увенчанным пятиконечной звездой, высота строения составляет 75 метров, а его длина по фасаду — 150 метров.

Здание украшают центральные трехарочные лоджии-порталы с 24 круглыми полихромными керамическими медальонами и картушами, четырехгранные и круглые колонны, балюстрады галерей, лепной декор, междуэтажные тяги, софитные карнизы.

Стены облицованы мрамором, а центральные порталы — натуральным камнем. На настенных панно внутри здания изображены государственные гербы советских республик, снаружи — различные картины, показывающие довоенную Москву. В ходе реставрации все это было восстановлено.

Также благоустроили и территорию вокруг вокзала. Там разбили парк, обустроили места для отдыха и благоустроили детские площадки. На его территории также разбросаны несколько кафе и ресторанов. Можно перекусить, взять кофе с собой. Главной особенностью парка стал ручей — модель канала имени Москвы с уменьшенными копиями шлюзов и других зданий. На берегу ручья посетители могут приятно провести время, например, запуская кораблики.

Как рассказала «ВМ» историк Наталья Самовер, с учетом долгого запустения работы по реставрации были выполнены образцово:

— Эта реставрация научная, очень высокого качества, на которую нужно ориентироваться и радоваться ей. Мы имеем речной вокзал абсолютно в том виде, в котором он был задуман его автором.

Она также отметила, что Северный речной вокзал был одним из самых знаковых произведений советской архитектуры 1930-х годов.

— Это очень удачная постройка, которая воплощала в своем образе идею радостного, солнечного, летнего круизного настроения. Очень долго работа замечательного советского зодчего Алексея Рухлядева находилась в запущенном состоянии. Чтобы понять, что это такое, достаточно посмотреть на станции первой линии Московского метрополитена. Они все созданы в дворцовом стиле. По сути, все эти сооружения — дворцы транспорта, подземного и речного в данном случае, — отметила специалист.

При этом и Самовер, и руководитель аналитического отдела Агентства стратегического развития «ЦЕНТР» Ольга Грицан подчеркнули, что этот объект значим не только в архитектуре.

— Ансамбль Северного речного вокзала — это своеобразный памятник трагической истории создания гидротехнической системы, коренным образом изменившей водно-транспортный потенциал столицы СССР, — объяснила Ольга Грицан.

В обновленном здании вокзала располагаются ресторан, музейная экспозиция с изображением старой карты Москвы и моделью гидросамолета S-43. Последнее — напоминание о том, что некоторое время в акватории Химкинского водохранилища акватории взлетали и садились на воду самолеты (прямо напротив СРВ располагались гидроаэродром Захарково и база полярной авиации, которые закрыли в конце 1950-х годов). Кроме ресторана и музейной части, в здании вокзала работают офисы круизных компаний.

После реконструкции для посетителей открыты два яруса вокзала и крыша, где располагается башня с 27-метровым шпилем. На самый верх доступ закрыт.

Северный речной вокзал: как изменился один из главных символов столицыФото: Руслан Давлетшин, «Вечерняя Москва»

Перед началом реставрации концепцию поддержали 77 процентов участников «Активного гражданина». На днях в проекте «Активный гражданин» открылось новое голосование. Теперь москвичам предлагают оценить обновленный парк и здание Северного речного вокзала.

Проект для онлайн-голосований по вопросам городского развития «Активный гражданин» был запущен в 2014 году. За это время к нему присоединились более 4,7 миллиона человек. Благодаря проекту москвичи могут сами решить, какие улицы и парки в столице необходимо благоустроить, внести предложения по работе городских поликлиник и библиотек, а также выбрать мероприятия и темы для фестивалей и праздников. С момента запуска проекта москвичи приняли участие более чем в 4,7 тысячи голосований.

Объект культурно-инфраструктурного значения

Значительную часть своей истории СРВ использовался по прямому назначению — как объект транспортной инфраструктуры. Сначала это было непосредственно пассажирское сообщение, а уже после Великой Отечественной войны к нему добавилось и туристическое. Однако в конце 1980-х отрасль начала приходить в упадок. С начала 1990-х новые суда не строили, а старые отошли частным лицам.

В 2010-м здание закрыли на реставрацию, а вновь открыли для посетителей в День города, 5 сентября 2020 года. Тогда же на территории СРВ состоялась и первая свадьба.

Чуть позже к причалам Северного речного порта впервые за десятки лет подошел новый круизный лайнер — «Мустай Карим». Он является единственным крупным пассажирским судном, построенным за последние 60 лет в России. По словам Самовер, в России десятилетиями медленно умирал речной транспорт, и фактически вместе с отреставрированным речным вокзалом начала преображаться вся отрасль.

— Мы — великая речная держава. Всегда ею были и, надеюсь, ею останемся. Речной туризм и речной транспорт — это будущее. И сейчас, стоя в начальной точке этого будущего, мы видим, куда надо идти. То, что теперь теплоходы получили возможность приставать к сказочному, абсолютно необыкновенному речному вокзалу, — замечательно. Раньше они принимали и высаживали пассажиров в довольно непривлекательных местах, а теперь это потрясающая финальная и начальная точка круиза, которая должна сама по себе привлекать туристов, — заявила историк.

Северный речной вокзал: как изменился один из главных символов столицыФото: Руслан Давлетшин, «Вечерняя Москва»

Будущие перспективы

Независимо от навигации, парк и здание пассажирского порта можно бесплатно посещать круглый год с утра до вечера. С момента открытия Северный речной вокзал уже стал одним из востребованных мест притяжения горожан. По нему можно прогуляться и с аудиогидом, а для тех, кто не может выйти из дома по тем или иным причинам, существует вариант виртуальной экскурсии.

По мнению Натальи Самовер, скорее всего, с учетом российского климата вокзал по прямому назначению будет использоваться только в период навигации, и основная его жизнь, как и задумывалось, станет проходить в летнее время. Но ресторан и само здание в любом случае открыты всегда.

Ольга Грицан отметила, что после завершения реставрации здания Северного речного вокзала и благоустройства прилегающего парка восприятие территории изменилось, поэтому значение ее как туристического аттрактора со временем будет возрастать, повысится интенсивность движения круизных и экскурсионных теплоходов, возможно, и внутригородского речного транспорта.

— Несмотря на то что роль Северного речного вокзала как центрального объекта транспортной инфраструктуры в прежнем объеме не восстановится, можно ожидать имиджевого развития его ансамбля благодаря архитектурному своеобразию, исторической значимости, туристскому и рекреационному потенциалу, — подытожила специалист.

Преобразится СРВ и к Новому году. Территорию вокруг него украсят елью высотой в 12 метров. Также там установят световой шар, светящиеся цифры «2021» и декоративные праздничные конструкции. Завершить монтаж конструкции планируется к 14 декабря.

Кроме того, к 2023 году станции метро «Речной вокзал» и «Сходненская» планируется соединить канатной дорогой над Химкинским водохранилищем. Пассажиропоток на ней должен составить 19 тысяч человек в сутки.

Добраться до Северного речного вокзала можно на метро по «зеленой» Замоскворецкой линии до станции «Речной вокзал», пройдя через парк «Дружбы» и Ленинградское шоссе, либо на автобусах от станций «Войковская» и «Водный стадион» до остановки «Северной речной вокзал», а далее перейти по подземному переходу Ленинградское шоссе.

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