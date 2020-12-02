Парк Северного речного вокзала украсят к Новому году в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Парк Северного речного вокзала будет украшен к новогодним праздникам. Об этом сообщила советник Департамента ЖКХ Москвы Виктория Боткова.

По ее словам, в парке установят ель высотой 12 метров. Также там установят световой шар, светящиеся цифры «2021» и декоративные праздничные конструкции. Завершить монтаж конструкции планируется к 14 декабря, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что одну тысячу новогодних елей установят в Москве до 14 декабря.

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