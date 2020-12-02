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Тысячу новогодних елей установят в Москве до 14 декабря
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Тысячу новогодних елей установят в Москве до 14 декабря

Вероника Кузьминова

Город

Около одной тысячи елей появятся на территории Москвы к новогодним праздникам. Об этом сообщила советник Департамента ЖКХ Москвы Виктория Боткова.

— К 14 декабря на городских территориях появятся порядка 4000 световых объемно-декоративных конструкций и более 1000 елей. В прежнем формате будет оформлена Тверская улица, Манежная и Пушкинская площади, площадь Революции, Камергерский и Газетный переулок, где появятся масштабные габаритные арки, — цитирует Боткову РИА Новости.

По ее словам, на Поклонной горе появится световой шар. Его высота будет достигать 20 метров. Фигуры Деда Мороза и Снегурочки появятся у Триумфальной арки. Новогодние украшения также начнут монтировать в парках и на магистралях.

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