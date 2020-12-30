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«На этом фото нет фотошопа?!»: фигура 54-летней Сальмы Хайек восхитила подписчиков
Фото: instagram.com/salmahayek

«На этом фото нет фотошопа?!»: фигура 54-летней Сальмы Хайек восхитила подписчиков

Анастасия Волоснова

Звезды

Актриса Сальма Хайек выложила в свой Instagram-аккаунт фотографии с пляжа. Подписчиков поразила фигура 54-летней американской актрисы мексиканского происхождения.

На снимках звезда позирует возле солнечного берега моря в сиреневом бикини. На голове у нее соломенная шляпа, а на плечах — легкая накидка под цвет купальника. Подводя итоги года, Хайек рассказала, что ее радует жизнь на природе.

— Последние дни 2020 года. Никогда не была так благодарна за свое здоровье и тесную связь с природой, — написала актриса под постом.

Подписчики заметили, что у Сальмы Хайек отличная фигура, несмотря на ее возраст. Фанатам стало интересно, как актрисе удалось сохранить такую подтянутую форму.

«Ты выглядишь идеально»; «Как тебе удалось сохранить такую грудь? Это сумасшествие!»; «Ты все еще молодо выглядишь, так держать!»; «На этом фото действительно нет фотошопа?!»; «Твоя прекрасная фотография — вот уж действительно хороший конец года», — написали в комментариях поклонники.

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