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Образовательный корпус на 500 мест появится в Куркине
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Образовательный корпус на 500 мест появится в Куркине

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Юровская улица, 99 Карта всех событий

Образовательный корпус на 500 мест с детским садом на 150 мест построят в Куркине. Об этом в среду, 30 декабря, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, ​корпус будет находиться по адресу улица Юровская, дом 99.

— Главный вход в здание украсит высокий козырек, который будет опираться на колонны. А фасады облицуют яркими фиброцементными панелями с витражным остеклением, что придаст комплексу современный вид. На втором этаже предусмотрена открытая галерея для прогулок, — уточнил Кузнецов.

Он также добавил, что на данный момент на строительном участке расположена неблагоустроенная территория школы № 1298.

Общая площадь корпуса составит порядка 10 тысяч квадратных метров. Здание будет разделено на три части: младшая и старшая школы, дошкольный блок, оборудованные всеми необходимыми помещениями.

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