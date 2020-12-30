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Мужчина и ребенок погибли при пожаре в подмосковной Балашихе
Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Москве

Мужчина и ребенок погибли при пожаре в подмосковной Балашихе

Юлия Ямпольская

Происшествия

Мужчина и 6-летний мальчик скончались в результате пожара в Подмосковье. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Уточняется, что инцидент произошел в деревне Фенино города Балашиха. Смерть мальчика и мужчины наступила в результате отравления продуктами горения.

Очагом возгорания стала прихожая на первом этаже дома. Главной версией причины пожара является неосторожное обращение с огнем.

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смертьБалашихапожар
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