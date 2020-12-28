Младенец погиб при пожаре в Омске, еще трое детей отравились угарным газом

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Прокуратура проводит проверку после гибели младенца при пожаре в частном доме в Омске ночью в воскресенье, 27 декабря. Также в результате происшествия угарным газом надышались еще трое детей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Омской области в понедельник, 28 декабря.

Пожар произошел в частном доме на улице Красных Зорь около 22:00 по местному времени (19:00 по московскому времени). В доме жила женщина и четверо ее маленьких детей. По предварительной информации, мать ушла в магазин, в это время в одной из комнат начался пожар.

Уточняется, что в пожаре погиб малыш 2020 года рождения, троих детей с признаками отравления продуктами горения доставили в больницу, один из них в тяжелом состоянии.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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