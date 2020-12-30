Жену Петросяна сравнили с Лизой Боярской после эксперимента над внешностью

Фото: youtube.com / Красный квадрат

Молодая супруга Евгения Петросяна провела «творческий эксперимент» и предстала перед поклонниками в неожиданном свете. В соцсетях Татьяны Брухуновой появился видеоотчет с фотосессии, где она попробовала пять разных экстравагантных образов.

— Перед вами самый романтичный, можно даже сказать, немного кисейный (бекстейдж — прим. «ВМ»), — подписала жена юмориста свою публикацию в Instagram.

Фото: instagram.com/bruhunova

Брухунова добавила, что выступает за «любой кипиш, кроме голодовки».

Кардинальное преображение оценил историк моды Александр Васильев, назвав образ роскошным.

Также поклонники отметили, что Брухунова в таком виде стала похожа на актрису Лизу Боярскую.

«Вы похожи на Лизу Боярскую», — считает подписчица.

«Барышня тургеневской эпохи», — восхищается фанат.

«Девушка на миллионы роз», — пишет пользователь.

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