Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Жену Петросяна сравнили с Лизой Боярской после эксперимента над внешностью
Фото: youtube.com / Красный квадрат

Жену Петросяна сравнили с Лизой Боярской после эксперимента над внешностью

Ростислав Зубков

Звезды

Молодая супруга Евгения Петросяна провела «творческий эксперимент» и предстала перед поклонниками в неожиданном свете. В соцсетях Татьяны Брухуновой появился видеоотчет с фотосессии, где она попробовала пять разных экстравагантных образов.

— Перед вами самый романтичный, можно даже сказать, немного кисейный (бекстейдж — прим. «ВМ»), — подписала жена юмориста свою публикацию в Instagram.

Жену Петросяна сравнили с Лизой Боярской после эксперимента над внешностьюФото: instagram.com/bruhunova

Брухунова добавила, что выступает за «любой кипиш, кроме голодовки».

Кардинальное преображение оценил историк моды Александр Васильев, назвав образ роскошным.

Также поклонники отметили, что Брухунова в таком виде стала похожа на актрису Лизу Боярскую.

«Вы похожи на Лизу Боярскую», — считает подписчица.

«Барышня тургеневской эпохи», — восхищается фанат.

«Девушка на миллионы роз», — пишет пользователь.

Читайте также: Жена Петросяна показала неудачное фото для семейного альбома

фотографииТатьяна Брухуноваобраз
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

В Европе красиво, но в России сытнее

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему увлекаться гороскопами вредно

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Введены дома для дольщиков

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Любовь без всякой иронии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Все мнения
О проекте