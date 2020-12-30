Футуристичный образ Дженнифер Лопес поразил поклонников певицы

Фото: instagram.com/jlo

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес изменилась до неузнаваемости ради съемок нового клипа. Об этом свидетельствуют снимки в соцсетях.

В Instagram-аккаунте стилиста Криса Эпплтона появились фотографии, на которых Лопес запечатлена с фиолетово-розовыми волосами в серебристом футуристичном платье с декольте. Ее образ украшают лиловые тени для век и светло-розовая помада. Предварительно, певица таким образом готовится к съемкам нового музыкального клипа.

К настоящему моменту пост набрал почти 50 тысяч лайков и заставил фанатов артистки осыпать ее комплиментами:

«Боже, она выглядит просто сногсшибательно!» — восхищаются подписчики,

«Она невероятная!» — подхватывают другие пользователи,

«Всегда хотела увидеть ее с разноцветными волосами!» — пишет фолловер.

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