Японские пользователи оценили российский истребитель СУ-57

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Японцы изучили характеристики российского истребителя СУ-57 и пришли к выводу, что самолет хорошо спроектирован и отлично летает. В частности, пользователей из Японии заинтересовал внешний вид истребителя СУ-57, его возможности и вооружение.

— Мощный двигатель, отличная управляемость и прекрасные пилоты. Видимо, в реальном бою он также будет хорош, — отметил один из интернет-исследователей.

Многие японцы обратили внимание на то, что «Сухой» внешне выглядит стильно и современно. Пользователей удивил уникальный силуэт и расцветка самолетов.

Многие также оценили российскую разработку, отметив, что у новых истребителей отличные боевые возможности. Отмечается, что истребители были разработаны специально под географическое положение России, что дает большие преимущества.

— Летных характеристик Су-57 уже достаточно для завоевания поклонников, — написал один из пользователей.

Японцы добавили, что по многим параметрам российский истребитель СУ-57 превосходит американский F-35.

— Российские истребители изящны и красивы. Они смотрятся намного лучше американских. Лучше бы силы самообороны Японии купили российские самолеты. Но это нереально, — перевели Инсоми.ру комментарий пользователей портала Yahoo News Japan.

Стоит отметить, что истребитель СУ-57 отличается высокой маневренностью и современным набором оборудования. Его используют для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

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