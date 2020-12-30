Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Японские пользователи оценили российский истребитель СУ-57
Фото: twitter.com/HarbiehNadie

Японские пользователи оценили российский истребитель СУ-57

Анастасия Волоснова

В мире

Японцы изучили характеристики российского истребителя СУ-57 и пришли к выводу, что самолет хорошо спроектирован и отлично летает. В частности, пользователей из Японии заинтересовал внешний вид истребителя СУ-57, его возможности и вооружение.

— Мощный двигатель, отличная управляемость и прекрасные пилоты. Видимо, в реальном бою он также будет хорош, — отметил один из интернет-исследователей.

Многие японцы обратили внимание на то, что «Сухой» внешне выглядит стильно и современно. Пользователей удивил уникальный силуэт и расцветка самолетов.

Многие также оценили российскую разработку, отметив, что у новых истребителей отличные боевые возможности. Отмечается, что истребители были разработаны специально под географическое положение России, что дает большие преимущества.

— Летных характеристик Су-57 уже достаточно для завоевания поклонников, — написал один из пользователей.

Японцы добавили, что по многим параметрам российский истребитель СУ-57 превосходит американский F-35.

— Российские истребители изящны и красивы. Они смотрятся намного лучше американских. Лучше бы силы самообороны Японии купили российские самолеты. Но это нереально, — перевели Инсоми.ру комментарий пользователей портала Yahoo News Japan.

Стоит отметить, что истребитель СУ-57 отличается высокой маневренностью и современным набором оборудования. Его используют для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

Читайте также: Появилось видео перехвата самолета ВВС Японии российским Су-30 над Охотским морем

Су-57ЯпонияИнтернет
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

В Европе красивее, но в России сытнее

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему увлекаться гороскопами вредно

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Введены дома для дольщиков

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Любовь без всякой иронии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Все мнения
О проекте