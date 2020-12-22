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Появилось видео перехвата самолета ВВС Японии российским Су-30 над Охотским морем
Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к госгранице воздушную цель / Фото: пресс-служба Минобороны

Появилось видео перехвата самолета ВВС Японии российским Су-30 над Охотским морем

Юлия Курганова

Армия

Российский Су-30 перехватил патрульный самолет ВВС Японии над нейтральными водами Японского и Охотского морей. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной во вторник, 22 декабря.

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к госгранице РФ воздушную цель. Для ее опознавания в воздух поднялся истребитель Су-30 из состава дежурных сил объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Экипаж самолета идентифицировал цель как базовый патрульный самолет OP-3C ВВС Японии и сопроводил его над акваториями Японского и Охотского морей, не допустив нарушения российской границы.

После разворота иностранного самолета российский истребитель вернулся на аэродром базирования, передает РИА Новости.

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