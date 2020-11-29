Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Северном флоте прокомментировали перехват Ту-142 британскими самолетами
Фото: wikipedia.org

В Северном флоте прокомментировали перехват Ту-142 британскими самолетами

Юлия Ямпольская

Армия

Полет российских противолодочных самолетов Ту-142 прошел в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщили в пресс-службе Северного флота России.

Уточняется, что самолеты преодолели свыше семи тысяч километров за время полета, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что британские истребители «Тайфун» поднялись в воздух с авиабазы «Лоссимут» в Шотландии для сопровождения двух самолетов Ту-142 ВКС РФ, которые пролетали над акваторией Северного моря около границ воздушного пространства Великобритании.

Читайте также: Российский Су-27 поднимался в воздух для перехвата самолета-разведчика ВВС США

самолетфлотРоссия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Люк Бессон боролся с расизмом

Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Все мнения
О проекте