В Северном флоте прокомментировали перехват Ту-142 британскими самолетами

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Полет российских противолодочных самолетов Ту-142 прошел в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщили в пресс-службе Северного флота России.

Уточняется, что самолеты преодолели свыше семи тысяч километров за время полета, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что британские истребители «Тайфун» поднялись в воздух с авиабазы «Лоссимут» в Шотландии для сопровождения двух самолетов Ту-142 ВКС РФ, которые пролетали над акваторией Северного моря около границ воздушного пространства Великобритании.

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