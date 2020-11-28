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Британские истребители поднялись навстречу российским самолетам над Северным морем
Фото: ren.tv

Британские истребители поднялись навстречу российским самолетам над Северным морем

Юлия Курганова

Армия

Британские истребители «Тайфун» в субботу, 28 ноября, поднялись в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии для сопровождения двух самолетов Ту-142 ВКС РФ, которые пролетали над акваторией Северного моря около границ воздушного пространства Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба британских ВВС.

В документе сказано, что российские военные самолеты якобы могут создавать угрозу другим воздушным судам в британском районе полетной информации над Северным морем, потому что редко отвечают на запросы авиадиспетчеров.

— Чтобы сдерживать эту провокационную деятельность и снизить риски, связанные с полетами российских военных самолетов в оживленных районах международного воздушного пространства, «Тайфуны» ВВС Соединенного Королевства сопровождали два российских самолета, тщательно отслеживая их перемещения, — говорится в сообщении, передает ТАСС.

Российское посольство в Великобритании много раз обращало внимание на то, что британские политики и военные в последние годы часто ссылаются на якобы существующую угрозу от РФ, чтобы оправдать увеличение оборонного бюджета и расширение военного присутствия в других регионах. Также дипломаты из России отмечали, что многочисленные вылеты истребителей британских ВВС навстречу российским самолетам являются неоправданным расходованием материальных и человеческих ресурсов, которые создают дополнительные риски для гражданской авиации.

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ВеликобританияРоссияистребитель
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