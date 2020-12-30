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Honda перестанет поставлять свои автомобили на российский рынок
Фото: pixabay.com

Honda перестанет поставлять свои автомобили на российский рынок

Ростислав Зубков

Транспорт

В 2022 году на рынок РФ перестанут поступать новые машины марки Honda. Об этом заявила российская «дочка» японского автоконцерна.

— Принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности, — приводит Интерфакс объяснение компании.

При этом организация не планирует совсем оставлять российский авторынок. Honda по-прежнему хочет поставлять мотоциклетную и силовую технику, а также оказывать услуги по послепродажному обслуживанию транспорта.

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