Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Широков купил два люксовых автомобиля за 15 миллионов рублей
Фото: facebook.com / Роман Широков

СМИ: Широков купил два люксовых автомобиля за 15 миллионов рублей

Юлия Ямпольская

Общество

Футболист Роман Широков приобрел два «Мерседеса» за 15 миллионов рублей. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что по документам бывший капитан сборной России работает в юридической фирме и получает зарплату в 50 тысяч рублей. Однако перед судом за дело по избиению арбитра спортсмен купил два «Мерседеса» — V-класса и G-класса.

Кроме того, в его автопарке есть еще несколько машин — Range Rover и ВАЗ-21053.

Ранее Широкова приговорили к обязательным работам за избиение арбитра.

Напомним, в августе 2020 года во время футбольного матча в рамках любительского турнира в одном из эпизодов Роман Широков был недоволен решением главного арбитра Никиты Данченкова и напал на него. Он нанес пострадавшему несколько ударов, один из которых пришелся на голову арбитра. Матч был остановлен. Данченкова с гематомой под левым глазом и рассеченной бровью доставили в больницу, где ему наложили несколько швов. Пострадавший написал заявление в полицию.

Позже Широков извинился в Instagram за избиение арбитра. Он также принес извинения организаторам турнира, своим товарищам и зрителям.

Читайте также: Избитый Широковым арбитр заявил гражданский иск на 100 тысяч рублей

покупка машинысудРоман Широков
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отомстил так отомстил: измена, суицид и двойное убийство детей

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Выполнены ключевые проекты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Обледенение сердец: почему погибла «Онега»

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Чайковский и Минкус, вон из Парижской оперы!

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: наши лучшие фильмы 2020 года

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Если в Крыме нет воды

Все мнения
О проекте