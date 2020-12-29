СМИ: Широков купил два люксовых автомобиля за 15 миллионов рублей

Фото: facebook.com / Роман Широков

Футболист Роман Широков приобрел два «Мерседеса» за 15 миллионов рублей. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что по документам бывший капитан сборной России работает в юридической фирме и получает зарплату в 50 тысяч рублей. Однако перед судом за дело по избиению арбитра спортсмен купил два «Мерседеса» — V-класса и G-класса.

Кроме того, в его автопарке есть еще несколько машин — Range Rover и ВАЗ-21053.

Ранее Широкова приговорили к обязательным работам за избиение арбитра.

Напомним, в августе 2020 года во время футбольного матча в рамках любительского турнира в одном из эпизодов Роман Широков был недоволен решением главного арбитра Никиты Данченкова и напал на него. Он нанес пострадавшему несколько ударов, один из которых пришелся на голову арбитра. Матч был остановлен. Данченкова с гематомой под левым глазом и рассеченной бровью доставили в больницу, где ему наложили несколько швов. Пострадавший написал заявление в полицию.

Позже Широков извинился в Instagram за избиение арбитра. Он также принес извинения организаторам турнира, своим товарищам и зрителям.

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