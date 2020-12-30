Скворцова оценила летальность от коронавируса на территории России

Фото: официальный сайт Министерства здравоохранения России

Летальность от коронавируса на многих территориях России является одной из самых низких в стране и в мире. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

На встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным Скворцова рассказала, что на территориях, за которые отвечает ФМБА, летальность от COVID-19 составляет 0,8 процента.

— Мы применили целый комплекс противоэпидемических мероприятий, основой которых являлась максимально ранее и полное выявление всех случаев инфицирования, — приводит РИА Новости слова Скворцовой.

Она добавила, что принятые меры позволили обеспечить один из самых низких показателей летальности от коронавируса в мире.

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