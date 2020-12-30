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Андрей Бурковский откровенно рассказал о семье, детях и личной жизни
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Андрей Бурковский откровенно рассказал о семье, детях и личной жизни

Ростислав Зубков

Звезды

Актер Андрей Бурковский раскрыл подробности своей семейной жизни. Об этом он поговорил с порталом 7дней.ru.

Артист вместе с супругой Ольгой воспитывает девятилетнего сына Максима и семилетнюю дочку Алису. Он не скрывает детей и охотно делится фотографиями отпрысков в своих соцсетях.

В свежем интервью пара рассказала, что в воспитании детей им часто помогают друзья, поскольку иногда рабочий график бывает слишком напряженным. Однако ремесло не стоит у Бурковского на самом первом месте — он всегда готов принять участие в семейных делах, подчеркивает его избранница. Сам актер отмечает, что дети уже стали достаточно взрослыми, чтобы принимать некоторые решения самостоятельно.

Также артист сообщил, что малыши хотели собаку, и вскоре у них дома появился щенок хаски.

Помимо прочего, Бурковский заявил, что его сын променял хоккей на футбол из-за чрезвычайно крикливого тренера.

— Ну и когда я увидел, что его выбор осознанный, я смирился и поддержал Макса, — добавил актер.

Он уточнил, что его дочь занимается гимнастикой и ходит на танцы.

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