«Усвоил с молоком матери»: Собчак похвалила сына за новогодний «самопиар»

Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Сын светской львицы Ксении Собчак обратился к Деду Морозу так, что вызвал восторг матери. Соответствующее видео появилось в соцсетях журналистки.

— Дорогой Дедушка Мороз! Я занимался, хорошо себя вел. С папой, с мамой, с бабулей хорошо разговаривал, учился, занимался, работал много, — заявил маленький Платон на видео в Instagram-аккаунте Собчак.

Она в свою очередь отметила, что ребенок «с молоком матери» усвоил ключевую вещь: «самопиар — это очень важно».

Напомним, в 2020 году Платону — сыну Максима Виторгана и Ксении Собчак — исполнилось четыре года. В 2019 году телеведущая развелась с актером и вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.

Читайте также: Собчак высмеяла бывшего мужа Бузовой за копирование танца певицы