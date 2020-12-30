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«Усвоил с молоком матери»: Собчак похвалила сына за новогодний «самопиар»
Фото: youtube.com / Ксения Собчак

«Усвоил с молоком матери»: Собчак похвалила сына за новогодний «самопиар»

Ростислав Зубков

Звезды

Сын светской львицы Ксении Собчак обратился к Деду Морозу так, что вызвал восторг матери. Соответствующее видео появилось в соцсетях журналистки.

— Дорогой Дедушка Мороз! Я занимался, хорошо себя вел. С папой, с мамой, с бабулей хорошо разговаривал, учился, занимался, работал много, — заявил маленький Платон на видео в Instagram-аккаунте Собчак.

Она в свою очередь отметила, что ребенок «с молоком матери» усвоил ключевую вещь: «самопиар — это очень важно».

Напомним, в 2020 году Платону — сыну Максима Виторгана и Ксении Собчак — исполнилось четыре года. В 2019 году телеведущая развелась с актером и вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.

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